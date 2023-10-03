Українці за останній місяць збільшили купівлю валюти у банках утричі

Таким чином, у вересні українці збільшили купівлю валюти втричі порівняно із серпнем (148,5 доларів).

Дані показують, що більше половини валюти (261,6 млн доларів) було куплено населенням у безготівковій формі.

Всього з початку 2023 року українці продали 13,463 млрд доларів і купили 15,868 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 2,405 млрд доларів.

Курс долара у вересні

Наприкінці серпня НБУ ухвалив рішення дозволити банкам продавати безготівкову валюту населенню обсягом 50 тисяч гривень без додаткових зобов'язань. Це спричинило те, що курс впав до 38 гривень. Банки продають валюту онлайн за курсом близько 37,50 грн.

Однак потім курс пішов нагору і піднявся до 38,60 гривень. Наприкінці місяця курс знизився до 36,15 гривні за долар.