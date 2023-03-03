Українці за останній місяць купили у банках валюти на півмільярда доларів

Таким чином, у лютому українці скоротилися купівлю валюти на 59,2 млн доларів порівняно з січнем, коли вони купили рекордні 564,0 млн доларів.

Дані показують, що більше половини попиту (310,3 млн доларів) у лютому 2023 року припало на безготівкову валюту, яку українці купують у банках за курсом, близьким до офіційного (36,6 гривень), тоді як на готівковому ринку курс коливався близько рівня 40 гривень за долар

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України у липні 2022 року дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит на строк понад три місяці. Також українці можуть застрахуватися від вагань офіційного курсу.