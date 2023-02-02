Українці за останній місяць купили в банках рекордний обсяг валюти

Фото: українці за січень поповнили свої валютні резерви на 564 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Населення України в січні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 227,9 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 791,9 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 564,0 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України (НБУ).

Таким чином, у січні українці збільшили купівлю валюти на 100,3 млн доларів порівняно з груднем, коли вони купили 463,7 млн доларів. Обсяг купівлі доларів у січні 2023 року є максимальним за останні роки. Порівняний попит було зафіксовано лише у квітні 2021 року, коли українці купили 545,9 млн доларів. Дані показують, що більше половини попиту (370,5 млн доларів) у січні 2023 року припало на безготівкову валюту, яку українці купують у банках за курсом, близьким до офіційного (36,6 гривень), тоді як на готівковому ринку курс коливається близько рівня 40,5 гривні за долар.