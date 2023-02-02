Украинцы за последний месяц купили в банках рекордный объем валюты

Население Украины в январе 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 227,9 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 791,9 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 564,0 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Национального банка Украины ( НБУ ).

Таким образом, в январе украинцы увеличили покупку валюты на 100,3 млн долларов по сравнению с декабрем, когда они купили 463,7 млн долларов.

Объем покупки долларов в январе 2023 года является максимальным за последние годы. Сопоставимый спрос был зафиксирован только в апреле 2021 года, когда украинцы купили 545,9 млн долларов.

Данные показывают, что более половины спроса (370,5 млн долларов) в январе 2023 года пришлось на безналичную валюту, которую украинцы покупают в банках по курсу, близкому официальному (36,6 гривен), в то время как на наличному рынке курс колеблется около уровня 40,5 гривен за доллар.