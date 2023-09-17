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Українці в окупації та за кордоном можуть отримати безоплатну правову допомогу: інструкція

Неділя 17 вересня 2023 19:55
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Українці в окупації та за кордоном можуть отримати безоплатну правову допомогу: інструкція Фото: Ілюстративне фото (facebook.com/decentralizationua)
Автор: Дмитро Браславський

Українці на тимчасово окупованих територіях і за кордоном можуть звернутися по безоплатну юридичну допомогу онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Скористатися такою послугою зможуть соціально незахищені верстви населення, перелік яких визначено у ст. 14 Закону України "Про безоплатну правничу допомогу".

При цьому громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за межами країни, можуть отримати безоплатну первинну або вторинну правничу допомогу дистанційно.

Щоб отримати роз’яснення з правових питань чи скористатися послугами юриста для складання процесуальних документів або представництва інтересів у суді, достатньо надіслати заяву на електронну адресу центру з надання безоплатної правової допомоги.

Як дистанційно отримати правничу допомогу, можна ознайомитись у наведених інфографіках.

Фото: Інфографіка (minre.gov.ua)

Корисна інформація для українців

В Україні громадянам і далі продовжують видавати гуманітарну допомогу, якщо вони цього потребують. Причому можна отримати не тільки продуктові набори, а й допомогу для дітей.

Батьки можуть розраховувати на підтримку від держави при народженні дитини. Щоб її отримати, одному із батьків або опікунів слід подати відповідну заявку.

Ветерани війни та члени сімей загиблих захисників і захисниць України у разі неотримання грошової виплати до Дня Незалежності до 1 жовтня можуть звернутися за допомогою до 1 листопада.

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