Дедлайн до листопада. Українці можуть отримати разові виплати до 3 тисяч гривень

Ветерани війни та члени сімей загиблих захисників і захисниць України у разі неотримання грошової виплати до Дня Незалежності до 1 жовтня можуть звернутися за допомогою до 1 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства у справах ветеранів України.

Як зазначили прес-службі, особам, які не є пенсіонерами або не перебувають на службі, разова грошова допомога до Дня Незалежності України виплачується за їх особистим зверненням.

Звертатися потрібно до територіальних органів Пенсійного фонду України за місцем проживання або до Центрів надання адміністративних послуг та надати відповідне посвідчення і дані про поточний рахунок, відкритий в банку.

"Отже, якщо вам до 24 серпня був встановлений статус і видане відповідне посвідчення, але до 1 жовтня ви не отримаєте разову грошову виплату до Дня Незалежності України, зверніться будь ласка до 1 листопада до ПФУ або ЦНАП", - повідомили в прес-службі.

Грошова допомога до Дня Незалежності

У липні Кабмін ухвалив постанову № 754, за якою ветерани війни та люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають від 450 до 3100 гривень.

Грошова допомога виплачується в такому розмірі:

1) особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи - 3 100 гривень;

II групи - 2 900 гривень;

III групи - 2 700 гривень;

2) учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 1 000 гривень;

3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 3 100 гривень;

4) членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 статті 10 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, а також дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, - 650 гривень.

5) учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога - 450 гривень.

Кабмін планує, що на всі виплати знадобиться 1,038 млрд гривень.