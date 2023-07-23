UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українці в окупації та за кордоном можуть отримати безоплатну юридичну допомогу: деталі

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за межами країни, можуть отримати безоплатну правову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Роз’яснення з будь-яких правових питань надаються дистанційно. Способи звернення до системи БПД зазначені в інфографіці.

Фото: Пам'ятка (minre.gov.ua)

"Питання надання правничої допомоги українцям, які перебувають у тимчасовій окупації або за кордоном, постійно перебуває у фокусі уваги Координаційного штабу з питань забезпечення виїзду громадян України з ТОТ", - йдеться у повідомленні.

Допомога переселенцям

Після початку повномасштабної війни багато українців опинилися за кордоном, а інша частина - переїхала до більш безпечних регіонів країни. Для ВПО в Україні діє проєкт, за яким вони можуть отримати житло від інших співвітчизників. Тепер таку допомогу зможуть надавати й українці за кордоном.

Після введення в Україні воєнного стану держава переглянула свій підхід до виплат людям, які змушені були змінити місце проживання через військові дії. Розмір такої допомоги на проживання становить для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень, а для всіх інших – 2000 гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні