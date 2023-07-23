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Украинцы в оккупации и за рубежом могут получить бесплатную юридическую помощь: детали

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях или за пределами страны, могут получить бесплатную правовую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Разъяснения по любым правовым вопросам предоставляются дистанционно. Способы обращения в систему БПП указаны в инфографике.

Фото: Достопримечательность (minre.gov.ua)

"Вопрос предоставления юридической помощи украинцам, которые находятся во временной оккупации или за рубежом, постоянно находится в фокусе внимания Координационного штаба по вопросам обеспечения выезда граждан Украины с ВОТ", - говорится в сообщении.

Помощь переселенцам

После начала полномасштабной войны многие украинцы оказались за границей, а другая часть – переехала в более безопасные регионы страны. Для ВПЛ в Украине действует проект, по которому они могут получить жилье от других соотечественников. Теперь такую помощь смогут оказывать и украинцы за границей.

После введения в Украине военного положения государство пересмотрело свой подход к выплатам людям, которые вынуждены были изменить место жительства из-за военных действий. Размер такого пособия на проживание составляет для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен, а для всех остальных – 2000 гривен.

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