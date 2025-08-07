Українці назвали прийнятні умови для завершення війни

Соціологи розділили умови для миру на три умовні плани: США, Європи і України та Росії.

Порівняно з травнем 2025 року є тенденція до зростання частки тих, хто готовий (хоч переважно і неохоче), підтримати кожний із запропонованих планів.

Проте загальна картина лишається такою самою і мирний план від Росії (тобто капітуляція України) відкидається абсолютною більшістю населення, а мирний план від США має більше противників, ніж прихильників.

І як і в травні 2025 року, єдиний план, який може бути предметом дискусій та схвалення українською громадськістю - спільний план від Європи і України.

Ставлення українців до планів

Наприкінці липня - на початку серпня, 76% українців категорично відкидають план Росії для встановлення миру (у травні було 82%).Можуть погодитися на вимоги Росії - 17% (ріст з 10% у травні).

Умовний план США можуть прийняти 39% респондентів, і цей показник зріс з 29% у травні (водночас, як і раніше, переважно респонденти підкреслювати, що цей варіант є важким для них). При цьому для більшої частки українців (49%) план є категорично неприйнятним (у травні було 62%).

Спільний план Європи і України готові прийняти 54% (у травні було 51%). Вважають цей план категорично неприйнятим - 30% (у травні - 35%).



Умовні плани

Респонденту випадково обирався і зачитувався лише один із трьох варіантів-планів (для уникнення ефекту впливу порядку запитань). Йому не говорили, що цей план є від США / від Європи з Україною / від Росії, оскільки "авторство" плану в тексті запитання може суттєво впливати на сприйняття респондентами.

Умовний план США:

Група європейських держав, але без США, дають Україні гарантії безпеки

Росія зберігає контроль над окупованими територіями

США офіційно визнає Крим частиною Росії

Україна рухається до вступу до ЄС

США та Європа скасовують усі санкції проти Росії

Умовний план Європи і України:

Україна отримує надійні гарантії безпеки від Європи і США

Росія зберігає контроль над окупованими територіями, але Україна і світ офіційно цього не визнають

Україна рухається до вступу до ЄС

Після встановлення сталого миру США поступово пом’якшує свої санкції проти Росії

Умовний план Росії (соціологи зберегли варіант, який використовували в травні, але порівняно з російським меморандумом у варіанті КМІС є умовно позитивний момент - рух до вступу до ЄС):

Україна має суттєво скоротити армію та обмежити озброєння

Україна назавжди відмовляється від членства в НАТО

Під контроль Росії переходять міста Херсон, Запоріжжя та загалом уся територія Донецької, Запорізької, Херсонської областей

Україна офіційно визнає всі окуповані території частиною Росії і назавжди відмовляється від них

Україна рухається до вступу до ЄС

США та Європа скасовують усі санкції проти Росії

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, президент Зеленський, попри агресивні дії росіян на фронті та жорстокі повітряні атаки цивільних міст за останні декілька місяців, громадська думка українців у питаннях війни і миру принципово не змінилася.

"Українці, як і раніше, демонструють відкритість до перемовин і можливість хай і неохочого, але схвалення складних рішень. Проте абсолютна більшість продовжують відкидати вимоги до капітуляції (чим є російський меморандум)", - сказав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки упродовж 23 липня - 4 серпня 2025 року серед 1022 респондентів.