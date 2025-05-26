Чим більше обстрілів з боку Росії, тим менше українці готові на поступки, - соціолог
Навіть у випадку нових блекаутів і масованих атак на інфраструктуру українці не готові здаватися чи йти на поступки Росії. Про це свідчать результати свіжого соцопитування 2025 року.
Про це сказав глава директора Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, навіть в умовах сильного загострення ситуації - обстрілів, втрат серед цивільних, руйнувань - частка українців, які вважають, що треба виконати вимоги РФ, залишається стабільно низькою.
"Цей відсоток як становив близько 1%, так і становить", - зазначи він.
Антипович підкреслює, що ефект єднання українців у часи загрози не зникає з плином часу.
"Ми що, не жили в бомбосховищах?.. Ми все це пройшли. Це хоч на йоту збільшило відсоток відповідей в соціології про те, що треба здатися, виконати всі вимоги Росії? Ні", - зазначив він.
Більше того, під час нових атак українці демонструють ще більшу рішучість.
"Чим більша загроза - тим більше вона єднає", - резюмує соціолог.
Нагадаємо, що у прикінці 2024 року стало менше тих, хто вважає, що українці потроху долають суперечності та рухаються до згуртованої політичної нації. Але ситуація краща, ніж до початку війни.
Кількість оптимістів впала з 69% у грудні 2023 року до 53% у грудні 2024 року. Натомість з 25% до 33% стало більше тих, хто вважає, що суперечності лише поглиблюються і українці йдуть до розколу. Також з 6% до 14% стало більше тих, хто має невизначені думки з цього питання.
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