Українці назвали найбільшу загрозу для країни, і це не війна, - КМІС

12:19 06.05.2026 Ср
2 хв
Що суспільство вважає гіршим за агресію Росії?
aimg Тетяна Степанова
Фото: українці назвали найбільшу загрозу для країни, і це не війна (Getty Images)

Понад 50% українців вважають корупцію в органах державної влади більшою загрозою для розвитку України, ніж воєнна агресія Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Читайте також: Якою Україна буде через 10 років: що показало опитування

У лютому 2026 року КМІС у відкритій формі ставив запитання, що є найбільшими викликами для України і українців.

У такому форматі 65% серед топ-викликів називають війну, а 29% - корупцію. Тобто у форматі "без підказки", "спонтанно" українці переважно дійсно говорять про війну та пов’язані з нею проблеми.

Водночас у нинішньому опитуванні КМІС повторив соє запитання травня 2024 року, коли прямо запитували у респондентів, що є більшою загрозою - корупція у владі чи воєнна агресія Росії. Тобто респонденти мали обрати між цими двома викликами для країни.

Якщо просити респондентів обрати більшу загрозу з-поміж корупції і воєнної агресії, то 54% обирають корупцію.

Воєнну агресію як більшу загрозу (порівняно із корупцією) вважають 39% респондентів. Ще 7% не змогли визначитися із відповіддю.

Фото: дані опитування КМІС

Порівняно із травнем 2024 року стало менше тих, хто не визначився зі своєю думкою. І натомість стало трохи більше тих, хто обирав обидві змістовні відповіді.

"Отже, як бачимо, якщо ми фокусуємо увагу людей на двох класах проблем - війна та корупція - то в такому форматі "перемагає" корупція", - зазначили у КМІС.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, понад 60% українців вірять, що через 10 років Україна стане процвітаючою країною у складі Європейського Союзу.

Водночас третина українців не довіряє президентові України Володимиру Зеленському.

Найпоширеніша причина недовіри - не пов'язана з поточними подіями. 40% опитаних кажуть, що їхнє скептичне ставлення до Зеленського сформувалося ще до 2022 року, а подекуди - і до 2019-го.

