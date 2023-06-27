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Українці назвали найбільш ефективну державну інституцію

Фото: ЗСУ - найбільш ефективна інституція (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Збройні сили України (82%) - інституція, котру українці вважають сьогодні найбільш ефективною. Президента України вважають найбільш ефективним 68%, волонтерів - 59%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Інші інституції оцінюють як найбільш ефективні значно менше опитаних:

Службу безпеки України так оцінюють 38%,

  • громадські організації - 27%,
  • національну поліцію - 19%,
  • міських/сільських голів - 16%,
  • церкву, обласні військові адміністрації, уряд, загальнонаціональні ЗМІ - по 13-15%,
  • місцеві ЗМІ - 7%.

На останніх позиціях в такій оцінці органи прокуратури (5%) та суди (4%).

В цілому українці відносно добре оцінюють ефективність роботи центральної влади (68% вважають її ефективною) та місцевої влади (56% оцінюють як ефективну).

Опитування було проведене 6-11 червня 2023 року серед 1200 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, наприкінці травня 2023 року серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до:

  • Збройних сил України (їм довіряють 93% опитаних),
  • добровольчих загонів (86%),
  • президента України (83%),
  • Національної гвардії України (83%),
  • волонтерських організацій (82%).
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