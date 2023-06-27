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Украинцы назвали самый эффективный государственный институт

Фото: ВСУ – наиболее эффективный институт (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Вооруженные силы Украины (82%) - институт, который украинцы считают сегодня наиболее эффективным. Президента Украины считают наиболее эффективным 68%, волонтеров - 59%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Другие институты оценивают как наиболее эффективные гораздо меньше опрошенных:

Службу безопасности Украины так оценивают 38%,

  • общественные организации - 27%,
  • национальную полицию - 19%,
  • городских/сельских голов - 16%,
  • церковь, областные военные администрации, правительство, общенациональные СМИ - по 13-15%,
  • местные СМИ - 7%.

На последних позициях в такой оценке органы прокуратуры (5%) и суды (4%).

В целом украинцы относительно хорошо оценивают эффективность работы центральной власти (68% считают ее эффективной) и местной власти (56% оценивают как эффективную).

Опрос был проведен 6-11 июня 2023 года среди 1200 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в конце мая 2023 года среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие высказывается к:

  • Вооруженным силам Украины (им доверяют 93% опрошенных),
  • добровольческим отрядам (86%),
  • президенту Украины (83%),
  • Национальной гвардии Украины (83%),
  • волонтерским организациям (82%).
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