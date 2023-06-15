Суди, партії, чиновники, банки: кому найбільше не довіряють українці
Наприкінці травня 2023 року більшість респондентів висловлюють недовіру судовій системі загалом (не довіряють 70%), політичним партіям (69%), державному апарату, чиновникам (66%), прокуратурі (58%), комерційним банкам (56%), Верховній раді (55%).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.
Також частіше висловлюється недовіра, ніж довіра:
- Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (не довіряють їй 49,5%, тоді як довіряють - 27%),
- Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) (49% і 26,5%),
- уряду України (49% і 39%),
- Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) (49% і 30%),
- профспілкам (42% і 26%).
Довіра
Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до:
- Збройних сил України (їм довіряють 93% опитаних),
- добровольчих загонів (86%),
- президента України (83%),
- Національної гвардії України (83%),
- волонтерських організацій (82%),
- Державної служби з надзвичайних ситуацій (80%),
- Державної прикордонної служби (79%),
- Міністерства оборони України (75%),
- Служби безпеки України (66%),
- громадських організацій (61%),
- церкви (61%),
- Національної поліції (59%),
- голови міста (селища, села), в якому живе респондент (58%),
- ради міста (селища, села), в якому живе респондент (55%).
Також частіше висловлюється довіра, ніж недовіра до ЗМІ України (відповідно 49% і 37,5%), до уповноваженого Верховної ради з прав людини (омбудсмена) (відповідно 46% і 28%), до Національного банку України (відповідно 46% і 37%).
Опитування Центру Разумкова проведене з 23 по 31 травня 2023 року серед 2020 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, найчастіше респондентами висловлювалася довіра до президента Володимира Зеленського (83,5%), голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма (63%), телеведучого Сергія Притули (56%), радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка (51%).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.