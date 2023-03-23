Українці назвали історично найбільш близький народ

Майже дві третини (63%) жителів України вважають, що історично українці найближчі з поляками, 12% - з росіянами, 7% - з іншим народом і 17% не визначилися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.
Більшість (60%) жителів країни сприймають 24 серпня 1991 року як день, коли Україна відновила свою втрачену незалежність і державність, і третина (32%) - що у цей день Україна вперше здобула незалежність. Думку про те, що у цей день Україна віддалилася від "братніх народів" чи втратила своє законне місце у великій державі, поділяють трохи менше 5%.
Дві третини (64%) погоджуються із твердженням, що Україна була колонією Російської імперії, 31% - не погоджуються, і 5% не визначилися із відповіддю на це запитання.
Понад дві третини (69%) жителів країни вважають, що Україна є ідеологічною наступницею Української Народної Республіки, і 11% вважають Україну ідеологічною наступницею УРСР.
Нинішня російсько-українська війна мала суттєвий вплив на уявлення людей про власне минуле: понад дві третини (68%) учасників опитування вказали, що війна змінила їхнє ставлення до історії України, і 29% - що їхнє ставлення до історії не змінилося.
Із історичних подій, що були включені до анкети опитування, переважно позитивну роль, на думку більшості, мали (в хронологічному порядку):
Переважно негативну роль в історії українського народу, за оцінками більшості, мали (в хронологічному порядку):
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення Міністерства культури та інформаційної політики України провів опитування 19-27 січня 2023 року серед 2004 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,2%.
Нагадаємо, наприкінці 2022 року абсолютна більшість українців вважають політичну владу Росії винною у скоєнні воєнних злочинів проти України (98%), військовослужбовців Росії вважають винними 96%. Громадян Росії вважають винними 87% респондентів, не винними - лише 10%.