Украинцы назвали исторически наиболее близкий народ

Большинство (60%) жителей страны воспринимают 24 августа 1991 года как день, когда Украина восстановила свою утраченную независимость и государственность, и треть (32%) - что в этот день Украина впервые обрела независимость. Мнение о том, что в этот день Украина удалилась от "братских народов" или потеряла свое законное место в великом государстве, разделяют чуть менее 5%.

Две трети (64%) согласны с утверждением, что Украина была колонией Российской империи, 31% - не согласны, и 5% не определились с ответом на этот вопрос.

Более двух третей (69%) жителей страны считают, что Украина является идеологической преемницей Украинской Народной Республики, и 11% считают Украину идеологической преемницей УССР.

Нынешняя российско-украинская война оказала существенное влияние на представление людей о собственном прошлом: более двух третей (68%) участников опроса указали, что война изменила их отношение к истории Украины, и 29% - что их отношение к истории не изменилось.

Наиболее значительные исторические события

Из исторических событий, включенных в анкету опроса, преимущественно положительную роль, по мнению большинства, имели (в хронологическом порядке):

восстание Богдана Хмельницкого (среди всех 83% ответили, что это событие имело положительную роль, 5% - отрицательную, 7% - не определились, и 4% не знают о таком событии),

восстание Ивана Мазепы (74% - положительная роль, 7% - отрицательная, 11% - не определились, и 8% не знают о таком событии),

существование УНР и освободительные движения 20-х годов ХХ века (67% - положительная, 17% - отрицательная, 9% - не определились, и 7% не знают о таком событии),

создание ОУН (75% - положительная, 12% - отрицательная, 9% - не определились, и 4% не знают о таком событии),

индустриализация (57% - положительная, 27% - отрицательная, 8% - не определились, и 8% не знают о таком событии),

борьба ОУН-УПА (68% - положительная, 17% - отрицательная, 8% - не определились, и 7% не знают о таком событии),

передача Крыма в состав УССР (70% - положительная, 24% - отрицательная, 5% - не определились, и 1% не знают о таком событии),

распад СССР (83% - положительная, 13% - отрицательная, 3% - не определились, и 1% не знают о таком событии),

Революция на граните (30% - положительная, 11% - отрицательная, 11% - не определились, и 48% не знают о таком событии),

Оранжевая Революция (70% - положительная, 23% - отрицательная, 5% - не определились, и 1% не знают о таком событии),

Революция Достоинства (83% - положительная, 10% - отрицательная, 1% - не определились, и 2% не знают о таком событии).

Преимущественно негативную роль в истории украинского народа, по оценкам большинства, играли (в хронологическом порядке):

принятие Валуевского циркуляра и Эмского указа (21% указали, что это событие играло негативную роль, 16% - положительную, 13% - не определились, и 50% не знают о таком событии),

создание СССР (73% - отрицательное, 19% - положительное, 7% - не определились, и 2% не знают о таком событии),

коллективизация (70% - отрицательное, 16% - положительное, 6% - не определились, и 8% не знают о таком событии),

Вторая мировая война (87% - отрицательную, 8% - положительную, 4% - не определились, и 1% не знают о таком событии),

Холокост (91% - отрицательное, 3% - положительное, 4% - не определились, и 2% не знают о таком событии),

введение советских войск в Афганистан (92% - отрицательное, 4% - положительное, 3% - не определились, и 1% не знают о таком событии),

нынешняя российско-украинская война (81% - отрицательную, 12% - положительную, 6% - не определились).

Киевский международный институт социологии (КМИС) по заказу Министерства культуры и информационной политики Украины провел опрос 19-27 января 2023 среди 2004 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,2%.