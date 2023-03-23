Украинцы назвали исторически наиболее близкий народ

Почти две трети (63%) жителей Украины считают, что исторически украинцы наиболее близки с поляками, 12% - с русскими, 7% - с другим народом и 17% не определились.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .
Большинство (60%) жителей страны воспринимают 24 августа 1991 года как день, когда Украина восстановила свою утраченную независимость и государственность, и треть (32%) - что в этот день Украина впервые обрела независимость. Мнение о том, что в этот день Украина удалилась от "братских народов" или потеряла свое законное место в великом государстве, разделяют чуть менее 5%.
Две трети (64%) согласны с утверждением, что Украина была колонией Российской империи, 31% - не согласны, и 5% не определились с ответом на этот вопрос.
Более двух третей (69%) жителей страны считают, что Украина является идеологической преемницей Украинской Народной Республики, и 11% считают Украину идеологической преемницей УССР.
Нынешняя российско-украинская война оказала существенное влияние на представление людей о собственном прошлом: более двух третей (68%) участников опроса указали, что война изменила их отношение к истории Украины, и 29% - что их отношение к истории не изменилось.
Из исторических событий, включенных в анкету опроса, преимущественно положительную роль, по мнению большинства, имели (в хронологическом порядке):
Преимущественно негативную роль в истории украинского народа, по оценкам большинства, играли (в хронологическом порядке):
Киевский международный институт социологии (КМИС) по заказу Министерства культуры и информационной политики Украины провел опрос 19-27 января 2023 среди 2004 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,2%.
Напомним, в конце 2022 года абсолютное большинство украинцев считают политическую власть России виновной в совершении военных преступлений против Украины (98%), военнослужащих России считают виновными 96%. Граждан России считают виновными 87% респондентов, не виновными - только 10%.