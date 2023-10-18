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Українці назвали головні мотиви вступу в ЄС

Фото: вступ в ЄС для українців це безпека та економічні перспективи (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Два найбільших мотиви вступу України в ЄС - це забезпечення довгострокової безпеки (59%) і економічних перспектив (57%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Як зазначають соціологи, інші мотиви також обрали досить багато респондентів: майбутнє української демократії (44%, зокрема, кожен п’ятий вважає цей мотив найважливішим), забезпечення верховенства права (45%), міжнародне визнання місця України в Європи (41%).

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, важливо підкреслити, що українці не зводять європейську та євроатлантичну інтеграцію до утилітарних бажань захисту і добробуту. "І ЄС, і НАТО є також ціннісними союзами. Серед українців 95% хочуть бачити Україну повноцінно функціонуючою демократією. Тому важливо, що серед драйверів підтримки євроінтеграції велика частка українців говорять і про демократію, і про верховенство права, і про європейську ідентичність України",- сказав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 29 вересня - 9 жовтня 2023 року серед 1010 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

 

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, 54% українців вважають, що наразі більший пріоритет - членство в НАТО. Віддають перевагу членству в ЄС - 24% респондентів.

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