Украинцы назвали главные мотивы вступления в ЕС

Как отмечают социологи, другие мотивы также выбрали достаточно много респондентов: будущее украинской демократии (44%, в частности каждый пятый считает этот мотив важнейшим), обеспечение верховенства права (45%), международное признание места Украины в Европе (41%).

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, важно подчеркнуть, что украинцы не сводят европейскую и евроатлантическую интеграцию к утилитарным желаниям защиты и благосостояния. "И ЕС, и НАТО также являются ценностными союзами. Среди украинцев 95% хотят видеть Украину полноценно функционирующей демократией. Поэтому важно, что среди драйверов поддержки евроинтеграции большая доля украинцев говорят и о демократии, и о верховенстве права, и о европейской идентичности Украины", - сказал он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 29 сентября - 9 октября 2023 года среди 1010 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.