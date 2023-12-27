UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українці назвали агресора в конфлікті ХАМАС та Ізраїлю

Фото: ХАМАС є агресором у конфлікті на Близькому сході (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Оцінюючи конфлікт на Близькому Сході, більшість українців (66%) вважають стороною-агресором в ньому ХАМАС і тільки 5,5% - Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи".

Водночас 23% респондентів не мають сформованої думки про те, хто є агресором в цій війні.

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 8 по 15 грудня 2023 року серед 2019 респондентів. Опитування проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Ізраїль оголосив операцію у відповідь "Залізні мечі".

За даними опитування КМІС, переважна більшість українців (69%) симпатизують Ізраїлю у конфлікті, який спалахнув після нападу ХАМАС та військової відповіді армії оборони Ізраїлю. Лише 1% симпатизують Палестині. Водночас 18% респондентів відповіли, що вони в однаковій мірі симпатизують обом сторонам. Решта 12% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльХАМАС