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Украинцы назвали агрессора в конфликте ХАМАС и Израиля

Фото: ХАМАС является агрессором в конфликте на Ближнем Востоке (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Оценивая конфликт на Ближнем Востоке, большинство украинцев (66%) считают стороной-агрессором в нем ХАМАС и только 5,5% - Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы".

В то же время у 23% респондентов нет сформированного мнения о том, кто является агрессором в этой войне.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 8 по 15 декабря 2023 года среди 2019 респондентов. Опрос проводился на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Израиль объявил ответную операцию "Железные мечи".

По данным опроса КМИС, подавляющее большинство украинцев (69%) симпатизируют Израилю в конфликте, вспыхнувшем после нападения ХАМАС и военного ответа армии обороны Израиля. Лишь 1% симпатизируют Палестине. В то же время, 18% респондентов ответили, что они в равной степени симпатизируют обеим сторонам. Остальные 12% не смогли определиться со своим мнением.

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ИзраильХАМАС