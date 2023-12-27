Українці назвали агресора в конфлікті ХАМАС та Ізраїлю
Оцінюючи конфлікт на Близькому Сході, більшість українців (66%) вважають стороною-агресором в ньому ХАМАС і тільки 5,5% - Ізраїль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи".
Водночас 23% респондентів не мають сформованої думки про те, хто є агресором в цій війні.
Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 8 по 15 грудня 2023 року серед 2019 респондентів. Опитування проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Ізраїль оголосив операцію у відповідь "Залізні мечі".
За даними опитування КМІС, переважна більшість українців (69%) симпатизують Ізраїлю у конфлікті, який спалахнув після нападу ХАМАС та військової відповіді армії оборони Ізраїлю. Лише 1% симпатизують Палестині. Водночас 18% респондентів відповіли, що вони в однаковій мірі симпатизують обом сторонам. Решта 12% не змогли визначитися зі своєю думкою.