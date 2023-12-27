Українці назвали агресора в конфлікті ХАМАС та Ізраїлю

Оцінюючи конфлікт на Близькому Сході, більшість українців (66%) вважають стороною-агресором в ньому ХАМАС і тільки 5,5% - Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова та фонду " Демократичні ініціативи ".

Водночас 23% респондентів не мають сформованої думки про те, хто є агресором в цій війні.

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 8 по 15 грудня 2023 року серед 2019 респондентів. Опитування проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Ізраїль оголосив операцію у відповідь "Залізні мечі".