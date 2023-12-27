Украинцы назвали агрессора в конфликте ХАМАС и Израиля

Оценивая конфликт на Ближнем Востоке, большинство украинцев (66%) считают стороной-агрессором в нем ХАМАС и только 5,5% - Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова и фонда " Демократические инициативы ".

В то же время у 23% респондентов нет сформированного мнения о том, кто является агрессором в этой войне.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 8 по 15 декабря 2023 года среди 2019 респондентов. Опрос проводился на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Израиль объявил ответную операцию "Железные мечи".