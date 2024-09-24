Українці навчатимуться в школі довше: що думають батьки та діти про новації

Чи знають українці про запровадження профільного навчання

Про те, що з 2027 року в старшій школі України буде запроваджене профільне навчання, яке триватиме впродовж трьох років, знають лише близько половини батьків та учнів:

серед батьків учнів 10-11 класів про це знають 55%

серед батьків учнів 5-6 класів - 53%

серед учнів 10-11 класів - 47%

Ставлення батьків та учнів до новацій

Якщо говорити про ставлення батьків та учнів до профільного навчання у старших класах, то його підтримали більшість респондентів:

серед батьків учнів 10-11 класів - 85%

серед батьків учнів 5-6 класів - 78%

серед учнів 10-11 класів - 85%

Підтримку такої ідеї висловили й ті школярі, які вже навчаються у профільних класах.

Ставлення до профільного навчання (інфографіка: osvita.ua/DECIDE_KMIC_Doslidzhennya_PSO)

На запитання, чи хотіли б вони, щоб частину предметів можна було вільно обирати, ствердно відповіли:

91% опитаних учнів

83% опитаних студентів ЗПТО / ЗФПО

Ставлення до можливості обирати предмети (інфографіка: osvita.ua/DECIDE_KMIC_Doslidzhennya_PSO)

Крім того, серед батьків учнів 5-6 класів переважає критичне ставлення до 12-річної освіти. В цілому негативно ставляться до цього 59% опитаних осіб:

категорично не підтримують - 25%

радше не підтримують - 34%

Тим часом підтримують запровадження 12-річної школи - 28% респондентів.

Насамкінець, серед учнів 10-11 класів позитивно ставляться до того, що з 2027 року навчання в старшій школі триватиме три роки, лише 25% опитаних осіб.

Понад половина учнів - 54% - має або нейтральне, або невизначене ставлення до цього питання.

Радше негативно ставляться до цього 18% учнів, а цілком негативно - 12%.

Ставлення батьків учнів 5-6 класів до 12-річної школи та учнів до 3-річної старшої школи (скриншот: youtube.com/@MONUKRAINE)