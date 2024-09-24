Українці навчатимуться в школі довше: що думають батьки та діти про новації

Реформа освіти в Україні передбачає 12-річну систему навчання для школярів. Очікується також, що з 2027 року навчання в старшій школі триватиме три роки. При цьому далеко не всі батьки та учні підтримують такі новації.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати соціологічного дослідження "Реформа профільної середньої освіти", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
Про те, що з 2027 року в старшій школі України буде запроваджене профільне навчання, яке триватиме впродовж трьох років, знають лише близько половини батьків та учнів:
Якщо говорити про ставлення батьків та учнів до профільного навчання у старших класах, то його підтримали більшість респондентів:
Підтримку такої ідеї висловили й ті школярі, які вже навчаються у профільних класах.
Ставлення до профільного навчання (інфографіка: osvita.ua/DECIDE_KMIC_Doslidzhennya_PSO)
На запитання, чи хотіли б вони, щоб частину предметів можна було вільно обирати, ствердно відповіли:
Ставлення до можливості обирати предмети (інфографіка: osvita.ua/DECIDE_KMIC_Doslidzhennya_PSO)
Крім того, серед батьків учнів 5-6 класів переважає критичне ставлення до 12-річної освіти. В цілому негативно ставляться до цього 59% опитаних осіб:
Тим часом підтримують запровадження 12-річної школи - 28% респондентів.
Насамкінець, серед учнів 10-11 класів позитивно ставляться до того, що з 2027 року навчання в старшій школі триватиме три роки, лише 25% опитаних осіб.
Понад половина учнів - 54% - має або нейтральне, або невизначене ставлення до цього питання.
Радше негативно ставляться до цього 18% учнів, а цілком негативно - 12%.
Ставлення батьків учнів 5-6 класів до 12-річної школи та учнів до 3-річної старшої школи (скриншот: youtube.com/@MONUKRAINE)
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що з 2027 року школярі в Україні навчатимуться на рік довше.
За словами міністра освіти й науки України Оксена Лісового, завдяки 12-річній системі навчання (запровадженій у межах реформи старшої школи) діти приходитимуть до університету більш підготовленими.
Так само, учні, які обиратимуть професійний коледж, виходитимуть на ринок праці уже з професією.
Згідно з планами МОН, перехід до пілотування реформи в Україні розпочнеться з вересня 2025 року й триватиме до липня 2027 року. У цей період будуть відібрані заклади освіти, в яких апробуватимуть різні моделі.
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