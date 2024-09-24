Украинцы будут учиться в школе дольше: что думают родители и дети о новациях

Знают ли украинцы о введении профильного обучения

О том, что с 2027 года в старшей школе Украины будет введено профильное обучение, которое будет длиться три года, знают лишь около половины родителей и учеников:

среди родителей учащихся 10-11 классов об этом знают 55%

среди родителей учащихся 5-6 классов - 53%

среди учащихся 10-11 классов - 47%

Отношение родителей и учеников к новациям

Если говорить об отношении родителей и учащихся к профильному обучению в старших классах, то его поддержали большинство респондентов:

среди родителей учащихся 10-11 классов - 85%

среди родителей учащихся 5-6 классов - 78%

среди учащихся 10-11 классов - 85%

Поддержку такой идеи выразили и те школьники, которые уже учатся в профильных классах.

Отношение к профильному обучению (инфографика: osvita.ua/DECIDE_KMIC_Doslidzhennya_PSO)

На вопрос, хотели бы они, чтобы часть предметов можно было свободно выбирать, ответили утвердительно:

91% опрошенных учеников

83% опрошенных студентов ЗПТО / ЗПВО

Отношение к возможности выбирать предметы (инфографика: osvita.ua/DECIDE_KMIC_Doslidzhennya_PSO)

Кроме того, среди родителей учеников 5-6 классов преобладает критическое отношение к 12-летнему образованию. В целом отрицательно относятся к этому 59% опрошенных:

категорически не поддерживают - 25%

скорее не поддерживают - 34%

Тем временем поддерживают введение 12-летней школы - 28% респондентов.

В заключение, среди учащихся 10-11 классов положительно относятся к тому, что с 2027 года обучение в старшей школе продлится три года, только 25% опрошенных лиц.

Более половины учащихся - 54% - имеет либо нейтральное, либо неопределенное отношение к этому вопросу.

Скорее отрицательно относятся к этому 18% учащихся, а полностью отрицательно - 12%.

Отношение родителей учеников 5-6 классов к 12-летней школе и учащихся к 3-летней старшей школе (скриншот: youtube.com/@MONUKRAINE)