Украинцы могут остаться без пенсий и зарплат. Шмыгаль назвал условие

Если бы не западная финансовая помощь, то украинцы уже могли бы остаться без пенсий и заработных план. Поэтому важно быстрее получить обещанные Евросоюзом деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля для Frankfurter Allgemeine Zeitung .

По его словам, Украина получает огромную поддержку от партнеров - на первом месте США, на втором - Евросоюз. Германия находится на передовой финансовой помощи, однако 3 млрд евро из обещанного европейского пакета в 9 млрд заблокированы в том числе потому, что Берлин предлагает предоставить эти средства в виде грантов, а не кредитов.

"Для нас самое главное, чтобы они пришли как можно быстрее. Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Станет ли это кредитом или грантом, менее важно. Мы уже исчерпали все возможности экономии", - отметил премьер.

Он также подчеркнул, что на сегодня оборонный бюджет Украины составляет 60% государственных расходов, поэтому западная финансовая помощь идет на социальные потребности. Таким образом, любая задержка может иметь ужасные последствия.

"Если говорить о крайне негативном сценарии, то мы уже не смогли бы платить ни зарплаты, ни пенсии. Поэтому финансовая стабильность Украины так же важна, как и военная безопасность или поставка боеприпасов", - добавил он.