Українці можуть втратити право на роботу в США: що зробити вже зараз

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суд тимчасово заблокував скорочення дозволів на роботу для отримувачів тимчасового захищеного статусу (TPS);

для українців дозволи продовжені лише до 18 жовтня 2026 року;

фінальне рішення суду очікують не пізніше 5 серпня;

варто вже зараз зберегти всі документи про статус і дозвіл на роботу.

Чому виникла ця справа

21 липня 2026 року окружний суд США в Массачусетсі видав адміністративну заборону, яка тимчасово блокує рішення Служби громадянства та імміграції США (USCIS), що заднім числом скорочувало термін дії дозволів на роботу для отримувачів тимчасового захищеного статусу (TPS) - офіційного статусу, який надають громадянам країн, що не можуть безпечно повернутись через війну чи інші кризи.

Позивачі стверджують, що отримувачі TPS, які вчасно подали заяви на продовження дозволу на роботу (EAD) у період з 17 січня по 18 березня 2025 року, отримали від USCIS повідомлення про автоматичне продовження дозволу на 540 днів. Служба пізніше спробувала скасувати це продовження заднім числом.

Суд зазначив, що багато власників TPS ризикували втратити право на роботу вже 22 липня 2026 року, тому й ухвалив тимчасове рішення на користь позивачів.

Чому саме 18 жовтня - не остаточна дата

Дозволи на роботу для українців та суданців визнали чинними лише до 18 жовтня 2026 року - тобто на день раніше, ніж завершується сам статус TPS для цих країн, продовжений до 19 жовтня 2026 року.

Це означає, що навіть якщо суд остаточно підтримає позицію позивачів щодо дозволів на роботу, саме питання продовження TPS як такого - окрема історія, яка залежить від рішення адміністрації США і наразі жодним чином цим судовим процесом не гарантована.

Це лише тимчасове рішення

Суд поки не ухвалив остаточного рішення щодо законності рішення USCIS. Ухвала від 21 липня - це тимчасова адміністративна заборона для збереження статус-кво на час розгляду справи.

Наступне рішення суд планує ухвалити не пізніше 5 серпня 2026 року, але навіть воно стосуватиметься лише клопотання про заборону, а не фінального вердикту в самій справі.

Кого стосується захист

Тимчасовий захист поширюється на отримувачів TPS, які:

вчасно подали заяву на продовження дозволу на роботу у період реєстрації з 17 січня по 18 березня 2025 року;

отримали повідомлення USCIS про 540-денне автоматичне продовження;

мають дозвіл на роботу у категорії (a)(12) або (c)(19);

отримали повідомлення про закінчення дозволу на роботу саме 22 липня 2026 року.

Що варто зробити вже зараз

Працівникам, кого може стосуватись рішення суду, варто зберігати копії:

документів про надання тимчасового захищеного статусу;

картки дозволу на роботу, навіть якщо на ній вказана дата, що вже минула;

будь-яких повідомлень USCIS про право на автоматичне продовження.

Роботодавцям варто уважно ознайомитись із судовою ухвалою, перш ніж вживати кадрові рішення на підставі лише дати 22 липня 2026 року.