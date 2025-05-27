Українці можуть втратити бронь від мобілізації після 28 травня: кого торкнеться

Міністерство економіки попередило підприємства, що мають філії та права власності або оренди у трьох і більше областях України, про необхідність подати документи.

У разі невиконання цієї вимоги до 28 травня вони ризикують втратити право на бронювання військовозобов’язаних працівників.

Які документи потрібно подати

Йдеться про дві ключові групи документів:

витяги з інформаційної системи ДПС про статус розрахунків з бюджетом і фондами по кожному відокремленому підрозділу за період з 1 січня по 30 квітня 2025 року;

документи, що підтверджують право власності або оренди приміщень, у яких працюють філії.

Ці документи необхідно надіслати до Мінекономіки електронною поштою. Особливу увагу слід приділити саме філіям і представництвам - щодо головного офісу наразі подавати інформацію не вимагається.

Що буде у разі порушення

Підприємства, які не виконають вимоги вчасно, можуть втратити статус критично важливих і, відповідно, право на бронювання персоналу.

Такий статус дозволяє компаніям зберігати ключових фахівців під час воєнного стану.