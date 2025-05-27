Украинцы могут потерять бронь от мобилизации после 28 мая: кого коснется

В Украине некоторые работники могут остаться без брони от мобилизации после 28 мая 2025 года. Причина - проверка Минэкономики на соответствие предприятий статусу критически важных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее письмо Минэкономики №27-11/37509-07 от 19 мая 2025 года.
Министерство экономики предупредило предприятия, имеющие филиалы и права собственности или аренды в трех и более областях Украины, о необходимости подать документы.
В случае невыполнения этого требования до 28 мая они рискуют потерять право на бронирование военнообязанных работников.
Речь идет о двух ключевых группах документов:
Эти документы необходимо отправить в Минэкономики по электронной почте. Особое внимание следует уделить именно филиалам и представительствам - по головному офису сейчас подавать информацию не требуется.
Предприятия, которые не выполнят требования вовремя, могут потерять статус критически важных и, соответственно, право на бронирование персонала.
Такой статус позволяет компаниям сохранять ключевых специалистов во время военного положения.
По состоянию на начало 2025 года бронирование получили до 950 тысяч украинцев, то есть примерно численность украинского войска.
Забронировать могут работников критических предприятий в случае зарплаты на уровне 20 тысяч гривен.
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