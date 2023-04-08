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Українці можуть внести інформацію про дитину до закордонного паспорта і поза межами країни

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Україна, Субота 08 квітня 2023 09:53
Українці можуть внести інформацію про дитину до закордонного паспорта і поза межами країни Фото: український закордонний паспорт (gettyimages.com)
Автор: РБК-Україна

Батьки або законні опікуни мають можливість внести інформацію про неповнолітніх дітей до своїх закордонних паспортів. Для цього їм достатньо звернутися до дипломатичної установи та подати відповідні документи

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Мінреінтеграції

Перелік необхідних документів:

  • заява про внесення інформації про дитину,
  • свідоцтво про народження дитини,
  • паспорт батьків або документ особи як законного представника ( якщо йдеться про опіку, потрібне рішення суду про встановлення опіки),
  • дві фотокартки дитини розміром 3х4 см,
  • копії паспортів дитини (якщо є) , копії українського паспорту у вигляді ID- картки , навіть якщо закінчився строк дії.

Раніше ми писали про те, що українці за кордоном можуть відновити свої паспорти

Також нагадаємо,українці за кордоном можуть оформляти відразу два паспорти - український і закордонний

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