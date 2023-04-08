Українці можуть внести інформацію про дитину до закордонного паспорта і поза межами країни

Батьки або законні опікуни мають можливість внести інформацію про неповнолітніх дітей до своїх закордонних паспортів. Для цього їм достатньо звернутися до дипломатичної установи та подати відповідні документи

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Мінреінтеграції