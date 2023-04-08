Украинцы могут внести информацию о ребенке в загранпаспорт и за пределами страны
Фото: украинский загранпаспорт (gettyimages.com)
Родители или законные опекуны имеют возможность внести информацию о несовершеннолетних детях в свои загранпаспорта. Для этого им достаточно обратиться в дипломатическое учреждение и предоставить соответствующие документы.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Минреинтеграции.
Список необходимых документов:
- заявление о внесении информации о ребенке,
- свидетельство о рождении ребенка,
- паспорт родителей или документ лица как законного представителя (если речь идет об опеке, требуется решение суда об установлении опеки),
- две фотографии ребенка размером 3х4 см,
- копии паспортов ребенка (если есть), копии украинского паспорта в виде ID-карты, даже если истек срок действия.
Ранее мы писали о том, что украинцы за границей могут восстановить свои паспорта.
Также напомним, украинцы за границей могут оформлять сразу два паспорта – украинский и зарубежный.