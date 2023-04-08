Украинцы могут внести информацию о ребенке в загранпаспорт и за пределами страны

Родители или законные опекуны имеют возможность внести информацию о несовершеннолетних детях в свои загранпаспорта. Для этого им достаточно обратиться в дипломатическое учреждение и предоставить соответствующие документы.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Минреинтеграции.