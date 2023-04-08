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Украинцы могут внести информацию о ребенке в загранпаспорт и за пределами страны

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Украина, Суббота 08 апреля 2023 09:53
Украинцы могут внести информацию о ребенке в загранпаспорт и за пределами страны Фото: украинский загранпаспорт (gettyimages.com)
Автор: РБК-Украина

Родители или законные опекуны имеют возможность внести информацию о несовершеннолетних детях в свои загранпаспорта. Для этого им достаточно обратиться в дипломатическое учреждение и предоставить соответствующие документы.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Минреинтеграции.

Список необходимых документов:

  • заявление о внесении информации о ребенке,
  • свидетельство о рождении ребенка,
  • паспорт родителей или документ лица как законного представителя (если речь идет об опеке, требуется решение суда об установлении опеки),
  • две фотографии ребенка размером 3х4 см,
  • копии паспортов ребенка (если есть), копии украинского паспорта в виде ID-карты, даже если истек срок действия.

Ранее мы писали о том, что украинцы за границей могут восстановить свои паспорта.

Также напомним, украинцы за границей могут оформлять сразу два паспорта – украинский и зарубежный.

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