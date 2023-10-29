Украинцы могут восстановить водительские права за границей: где доступна услуга

Украинцы могут восстановить утраченное водительское удостоверение в четырех странах - Польше, Турции, Германии и Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Украинцы могут восстановить водительские права после потери или похищения в центрах обслуживания "Паспортный сервис".

В Польше можно обратиться за услугой по следующим адресам:

Варшава: Иерусалимские аллеи, 179 (ТЦ Blue City, 2-й этаж);

Вроцлав: Грюнвальдская площадь 22, 50-363 (0 этаж);

Краков: Галерея Краковская (2 этаж, вход только с паркинга сектор С);

Гданьск: Аллея Грюнвальдская 415.

В Германии услуга доступна в городах:

Кельн: Вроцлавская площадь, 50668;

Берлин: Am Treptower Park 14 (2 этаж).

В Испании можно обратиться в "Паспортный сервис" по следующим адресам:

Валенсия: ст. метро Xàtiva (парковка напротив главного входа в вокзал Estació del Nord);

Мадрид: C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (парковка коммерческого центра LA GAVIA).

В Турции центр работает по адресу:

Стамбул: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul

Какие нужно иметь документы:

Паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации.

Справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при его отсутствии на ID-карте, штампе в паспорте или в базах данных МВД).

Документ, подтверждающий изменение фамилии, имя (при изменении личных данных).

Услугу можно получить без записи. Или же записаться в электронную очередь по ссылке.