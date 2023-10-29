Украинцы могут восстановить водительские права за границей: где доступна услуга
Украинцы могут восстановить утраченное водительское удостоверение в четырех странах - Польше, Турции, Германии и Италии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
Украинцы могут восстановить водительские права после потери или похищения в центрах обслуживания "Паспортный сервис".
В Польше можно обратиться за услугой по следующим адресам:
- Варшава: Иерусалимские аллеи, 179 (ТЦ Blue City, 2-й этаж);
- Вроцлав: Грюнвальдская площадь 22, 50-363 (0 этаж);
- Краков: Галерея Краковская (2 этаж, вход только с паркинга сектор С);
- Гданьск: Аллея Грюнвальдская 415.
В Германии услуга доступна в городах:
- Кельн: Вроцлавская площадь, 50668;
- Берлин: Am Treptower Park 14 (2 этаж).
В Испании можно обратиться в "Паспортный сервис" по следующим адресам:
- Валенсия: ст. метро Xàtiva (парковка напротив главного входа в вокзал Estació del Nord);
- Мадрид: C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (парковка коммерческого центра LA GAVIA).
В Турции центр работает по адресу:
- Стамбул: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul
Какие нужно иметь документы:
- Паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации.
- Справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при его отсутствии на ID-карте, штампе в паспорте или в базах данных МВД).
- Документ, подтверждающий изменение фамилии, имя (при изменении личных данных).
Услугу можно получить без записи. Или же записаться в электронную очередь по ссылке.
Напомним, Украина запускает услугу доставки водительского удостоверения за границей. Сначала услуга заработает в Польше.
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