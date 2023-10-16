Українці можуть відновити посвідчення водія у Стамбулі: що для цього потрібно
Відтепер українці можуть відновити посвідчення водія у державному підприємстві "Документ" у Стамбулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.
Відновити водійське можна у таких випадках:
- Пошкодження документа або коли документ непридатний для подальшого користування.
- Втрата чи викрадення.
До цього українці могли лише обміняти наявний у них пластиковий бланк посвідчення водія.
Записатись на відновлення водійського можливо онлайн, через електронну чергу на сайті, або ж в порядку "живої" черги.
Для отримання послуги необхідно надати:
- Паспорт громадянина України із зазначеним зареєстрованим місцем проживання.
- Довідку платника податків.
- Документ, що підтверджує зміну особистих даних (за необхідності).
Отримати послугу можливо за адресою: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.
Нагадаємо, Туреччина визнає українські водійські права без екзамену.
РБК-Україна також повідомляло, що замінити водійські права можна у застосунку "Дія".
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