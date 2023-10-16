Украинцы могут восстановить водительское удостоверение в Стамбуле: что для этого нужно
Теперь украинцы могут восстановить водительское удостоверение в государственном предприятии "Документ" в Стамбуле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.
Восстановить водительское можно в таких случаях:
- Повреждение документа или когда документ не подходит для дальнейшего использования.
- Утрата или похищение.
До этого украинцы могли только обменять имеющийся у них пластиковый бланк водительского удостоверения.
Записаться на восстановление водительского возможно онлайн, через электронную очередь на сайте, или в порядке "живой" очереди.
Для получения услуги необходимо предоставить:
- Паспорт гражданина Украины с указанным зарегистрированным местом жительства.
- Справку налогоплательщика.
- Документ, подтверждающий изменение личных данных (при необходимости).
Получить услугу можно по адресу: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.
Напомним, Турция признает украинские водительские права без экзамена.
РБК-Украина также сообщало, что заменить водительские права можно в приложении "Дія".
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