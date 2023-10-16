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Украинцы могут восстановить водительское удостоверение в Стамбуле: что для этого нужно

Понедельник 16 октября 2023 11:09
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Украинцы могут восстановить водительское удостоверение в Стамбуле: что для этого нужно Фото: украинцы могут восстановить водительское удостоверение в Стамбуле (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Теперь украинцы могут восстановить водительское удостоверение в государственном предприятии "Документ" в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Восстановить водительское можно в таких случаях:

  • Повреждение документа или когда документ не подходит для дальнейшего использования.
  • Утрата или похищение.

До этого украинцы могли только обменять имеющийся у них пластиковый бланк водительского удостоверения.

Записаться на восстановление водительского возможно онлайн, через электронную очередь на сайте, или в порядке "живой" очереди.

Для получения услуги необходимо предоставить:

  • Паспорт гражданина Украины с указанным зарегистрированным местом жительства.
  • Справку налогоплательщика.
  • Документ, подтверждающий изменение личных данных (при необходимости).

Получить услугу можно по адресу: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.

Напомним, Турция признает украинские водительские права без экзамена.

РБК-Украина также сообщало, что заменить водительские права можно в приложении "Дія".

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