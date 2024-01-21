Українці можуть відкрити лікарняний дистанційно: хто та як може його оформити

В міністерстві пояснили, що якщо дію медичного висновку про тимчасову непрацездатність потрібно буде продовжити на період понад п’ять календарних днів - пацієнт обов’язково має з’явитися на особистий прийом до лікаря.

Як оформити лікарняний дистанційно

МОЗ розповіло, що пацієнт має змогу звернутися до лікаря за допомогою засобів телефонного зв’язку, інтернет-телефонії або засобів телемедичного зв’язку, а лікар на підставі звернення та опитування пацієнта відкриє медичний висновок про тимчасову непрацездатність.

"Це не нова норма, вона вже діяла під час пандемії. МОЗ впроваджує зміни для спрощення взаємодії пацієнта з лікарем і мінімізації проявів самолікування", - додали в міністерстві.

Для призначення лікування лікар може також дистанційно виписати електронний рецепт.

Електронні рецепти

Електронний рецепт - електронний медичний документ, що формується в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) на підставі внесених медичних записів про стан здоровʼя пацієнта та містить призначення лікаря пацієнтові на певний лікарський засіб.

Нагадаємо, що отримати перший електронний рецепт тепер можна без візиту до лікаря. Якщо пацієнт звертається дистанційно, лікар зможе виписати е-рецепт.

У жовтні 2023 року Міністерство охорони здоров'я подовжило строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом, з 30 до 90 календарних днів.

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