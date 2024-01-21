Украинцы могут открыть больничный дистанционно: кто и как может его оформить

В министерстве пояснили, что если действие медицинского заключения о временной нетрудоспособности нужно будет продлить на период более пяти календарных дней - пациент обязательно должен явиться на личный прием врачу.

Как оформить больничный дистанционно

Минздрав рассказал, что пациент имеет возможность обратиться к врачу с помощью средств телефонной связи, интернет-телефонии или средств телемедицинской связи, а врач на основании обращения и опроса пациента откроет медицинское заключение о временной нетрудоспособности.

"Это не новая норма, она уже действовала во время пандемии. Минздрав внедряет изменения для упрощения взаимодействия пациента с врачом и минимизации проявлений самолечения", - добавили в министерстве.

Для назначения лечения врач может также дистанционно выписать электронный рецепт.

Электронные рецепты

Электронный рецепт - электронный медицинский документ, который формируется в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) на основании внесенных медицинских записей о состоянии здоровья пациента и содержит назначение врача пациенту на определенное лекарственное средство.

Напомним, что получить первый электронный рецепт теперь можно без визита к врачу. Если пациент обращается дистанционно, врач сможет выписать е-рецепт.

В октябре 2023 года Министерство здравоохранения продлило срок действия электронных рецептов на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет, с 30 до 90 календарных дней.

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