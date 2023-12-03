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Українці можуть стати помічниками ветеранів: як подати заявку

Фото: українцям пропонують стати помічниками ветеранів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Громадяни України можуть взяти участь в проекті переходу українських ветеранів від військової служби до цивільного життя. Кожен охочий може подати заявку на посаду помічника ветерана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.

Подача заявок розпочалась 1 грудня. Усі заяви на участь у відборі на посади помічників ветеранів, які подані через інформаційний портал Е-ветеран, будуть розглянуті та опрацьовані з 1 січня 2024 року - в межах повного запуску проекту Мінветеранів із запровадження в Україні інституту помічника ветерана.

За даними міністерства, наразі проект реалізується у 10 регіонах:

  • Вінницька,
  • Дніпропетровська,
  • Львівська,
  • Миколаївська,
  • Закарпатська,
  • Київська,
  • Сумська,
  • Полтавська,
  • Харківська області та місто Київ.

"А у наступному році проект буде масштабований по всій Україні. Загалом у 2024 році заплановано підготувати до 15 тисяч помічників ветеранів. За принципом “рівний з рівним” вони надаватимуть демобілізованим воїнам сервісну підтримку на шляху реінтеграції до мирного життя у громадах", - наголосили в міністерстві.

Допомога ветеранам, які повертаються з війни

Нагадаємо, що навесні цього року уряд запустив стратегічний проект переходу українців від військової служби до цивільного життя.

Так, цієї осені у чотирьох областях стартував пілотний проект "Помічника ветерана", який має меті допомогти військовим повертатися з фронту у цивільне життя. При цьому уряд нещодавно вирішив розширити ініціативу ще на шість регіонів. Наразі, у пілотному проекті є ветерани та члени їхніх родин, ці люди проходять навчання.

Детальніше про те, що відчувають бійці після повернення та чого очікують від соціуму - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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