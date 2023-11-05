Українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення за кілька кліків у "Дії": інструкція

Відтепер українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення без довгих бюрократичних процедур та поїздок до суду - всього за кілька кліків у застосунку "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу застосунку.
Як сплатити штраф у "Дії":
Квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє вашу справу.
Нагадаємо, штрафи за порушення правил дорожнього руху, виписані камерами автоматичної відеофіксації порушень, знову повернули у застосунок "Дія".
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