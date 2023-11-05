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Украинцы могут заплатить штраф за админнарушения за несколько кликов в "Дії": инструкция

Фото: штраф за админнарушения можно оплатить в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Теперь украинцы могут оплатить штраф за админнарушение без долгих бюрократических процедур и поездок в суд - всего за несколько кликов в приложении "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу приложения.

Как оплатить штраф в "Дії":

  1. Авторизируйтесь.
  2. Нажмите "Услуги" - "Штрафы" - "Судебные штрафы".
  3. Выберите нужный штраф и оплатите Google или Apple Pay.

Квитанция автоматически поступит в суд, который после зачисления средств закроет ваше дело.

 

Напомним, штрафы за нарушение ПДД, выписанные камерами автоматической видеофиксации нарушений, вновь вернули в приложение "Дія".

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