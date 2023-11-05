Украинцы могут заплатить штраф за админнарушения за несколько кликов в "Дії": инструкция

Теперь украинцы могут оплатить штраф за админнарушение без долгих бюрократических процедур и поездок в суд - всего за несколько кликов в приложении "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу приложения.
Как оплатить штраф в "Дії":
Квитанция автоматически поступит в суд, который после зачисления средств закроет ваше дело.
Напомним, штрафы за нарушение ПДД, выписанные камерами автоматической видеофиксации нарушений, вновь вернули в приложение "Дія".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.