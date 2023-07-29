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Українці можуть приєднатися до пошуку та арешту російських активів: як це зробити

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Україна, Субота 29 липня 2023 15:11
Українці можуть приєднатися до пошуку та арешту російських активів: як це зробити Фото: українці можуть приєднатися до пошуку та арешту російських активів (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Українці можуть допомогти правоохоронцям у пошуку та арешті російських активів за кордоном. Для цього запустили спеціальний портал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАЗК.

Український Task Force з розшуку, арешту та конфіскації активів причетних до воєнних злочинів Росії ще на початку повномасштабного вторгнення запустив Портал повідомлень викривачів про активи осіб, причетних до агресії РФ проти України.

Task Force взаємодіє з іншими країнами, зокрема зі США та ЄС, та обмінюється даними про активи людей, причетних до війни, чи тих, хто ухиляється від санкцій.

Якщо ви маєте інформацію про майно згаданих осіб за кордоном, повідомте про це на Порталі. Наприклад, про:

  • квартири у Великобританії,
  • маєтки у США, Канаді та будь-яких інших країнах,
  • золоті злитки у Швейцарії,
  • яхти, зашвартовані у країнах ЄС.

Крім того, повідомлення на порталі можна подавати анонімно та трьома мовами: українською, англійською та російською.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що в ЄС розглядають можливість передати заморожені активи РФ та прибуток на відбудову України.

Проте пізніше стало відомо, що Єврокомісія відклала ініціативу щодо заморожених активів РФ для України, тому її не зможуть представити до вересня.

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