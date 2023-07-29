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Украинцы могут присоединиться к поиску и аресту российских активов: как это сделать

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Украина, Суббота 29 июля 2023 15:11
Украинцы могут присоединиться к поиску и аресту российских активов: как это сделать Фото: украинцы могут присоединиться к поиску и аресту российских активов (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут помочь правоохранителям в поиске и аресте российских активов за рубежом. Для этого запустили специальный портал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАПК.

Украинский Task Force по розыску, аресту и конфискации активов, причастных к военным преступлениям России, еще в начале полномасштабного вторжения запустил Портал сообщений обличителей об активах лиц, причастных к агрессии РФ против Украины.

Task Force взаимодействует с другими странами, в том числе с США и ЕС, и обменивается данными об активах людей, причастных к войне или уклоняющихся от санкций.

Если у вас есть информация об имуществе упомянутых лиц за границей, сообщите об этом на Портале. Например, о:

  • квартирах в Великобритании,
  • имения в США, Канаде и любых других странах,
  • золотых слитках в Швейцарии,
  • яхтах, зашвартованных в странах ЕС.

Кроме того, сообщения на портале можно подавать анонимно и на трех языках: украинском, английском и русском.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в ЕС рассматривают возможность передать замороженные активы РФ и прибыль на восстановление Украины.

Однако позже стало известно, что Еврокомиссия отложила инициативу по замороженным активам РФ для Украины, поэтому ее не смогут представить до сентября.

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