Украинцы могут присоединиться к поиску и аресту российских активов: как это сделать
Украинцы могут помочь правоохранителям в поиске и аресте российских активов за рубежом. Для этого запустили специальный портал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАПК.
Украинский Task Force по розыску, аресту и конфискации активов, причастных к военным преступлениям России, еще в начале полномасштабного вторжения запустил Портал сообщений обличителей об активах лиц, причастных к агрессии РФ против Украины.
Task Force взаимодействует с другими странами, в том числе с США и ЕС, и обменивается данными об активах людей, причастных к войне или уклоняющихся от санкций.
Если у вас есть информация об имуществе упомянутых лиц за границей, сообщите об этом на Портале. Например, о:
- квартирах в Великобритании,
- имения в США, Канаде и любых других странах,
- золотых слитках в Швейцарии,
- яхтах, зашвартованных в странах ЕС.
Кроме того, сообщения на портале можно подавать анонимно и на трех языках: украинском, английском и русском.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что в ЕС рассматривают возможность передать замороженные активы РФ и прибыль на восстановление Украины.
Однако позже стало известно, что Еврокомиссия отложила инициативу по замороженным активам РФ для Украины, поэтому ее не смогут представить до сентября.
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