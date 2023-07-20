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Єврокомісія відклала ініціативу щодо заморожених активів РФ для України

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Брюссель, Четвер 20 липня 2023 20:22
Єврокомісія відклала ініціативу щодо заморожених активів РФ для України Фото: Єврокомісія відклала ініціативу щодо заморожених активів РФ для України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Єврокомісії повідомили, що пропозиція щодо використання заморожених державних російських активів для фінансування України не буде опублікована до вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Спочатку очікувалося, що пропозиція буде опублікована до серпня, однак за словами речника Єврокомісії покищо відкладено ініціативу щодо заморожених активів РФ для України.

"Дискусії між країнами-членами проходять добре. Останнє засідання робочої групи Ради ЄС з цього питання відбулося 12 липня, а наступне відбудеться у вересні. Інтенсивна робота ведеться в контексті G7, і ми прагнемо мати заяву G7 до літніх канікул. А юридичну пропозицію ми прагнемо мати після літніх канікул", - повідомив речник.

Інвестування заморожених активів РФ Україні

Нагадаємо, що у березні цього року за підсумками саміту лідерів ЄС, Європейська рада підтримала створення механізму для реєстрації збитків, що були завдані Росією Україні.

РБК-Україна писало про те, що, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, наразі потреби України на відбудову зросли до 411 млрд доларів. Водночас сума завданої шкоди не включає дані про втрати на тимчасово окупованих територіях.

Після чого у ЄС вивчали можливість інвестувати у заморожені активи РФ та прибуток передати Україні.

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