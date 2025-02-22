Українці можуть повернути гроші за покупки в Європі: як працює Tax Free і які суми "кешбеку"
Українці можуть повернути до чверті витрачених коштів під час купівлі товарі за кордоном завдяки послузі Tax free. Вона дозволяє туристам отримати частину податку на додану вартість (ПДВ), сплаченого за покупки в інших країнах. При цьому в кожній державі діють свої відсотки.
Про те, як скористатися послугою та скільки відсотків відшкодування можна отримати, – читайте в огляді журналіста РБК-Україна Аліка Сахна.
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Що таке Tax Free та скільки відсотків відшкодовують у різних країнах
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Що таке Tax Free та скільки відсотків відшкодовують у різних країнах
Tax free – це система, завдяки якій туристи можуть повернути частину податок на додану вартість (ПДВ, VAT), сплаченого при купівлі певних видів товарів в інших країнах. Загально економія складе від 2,5% до 25%, залежно від країни та групи товарів, яку ви купуєте. Ставка ПДВ, або VAT (value Added Tax), вказується в товарному чеку, але дізнатися цю інформацію можна ще до покупки.
Наприклад, в Польщі діє ставка в 19% при купівлі на суму від 200 злотих (близько 2120 гривень). Тобто, якщо ви купите в цій країні телефон вартістю 1000 євро, то зможете отримати назад до 19% від його суми, тобто 190 євро.
Система Tax free діє на будь-які товари особистого користування, які можна провезти в багажу, такі як одяг, декор, косметика, коштовності, техніка та інше. Єдиний виняток – пальне. Однак варто пам'ятати, що зловживати цією можливістю не варто, адже перевищення дозволеної кількості покупок може стати підставою для відмови в оформленні документів для повернення ПДВ.
Мінімальна сума чека встановлюється магазинами, як і максимальна. Зокрема, найвищі середні ставки у 20% діють в наступних країнах:
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Марокко – 2 тис. дирхамів (190 євро).
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Словаччина – 100 євро.
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Франція – 100 євро.
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Хорватія – 100 євро.
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Австрія – 75 євро.
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Нідерланди – 50 євро.
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Сербія – при купівлі на суму 6 тис. динарів (50 євро).
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Уругвай – 600 песо (13 євро).
При цьому при купівлі певної групи товарів в одній з країн ставки будуть суттєво відрізнятися. Наприклад, купуючи на суму від 100 євро в Хорватії одяг, прикраси, алкоголь та окуляри, надається 25% відшкодування. Водночас при купівлі медичних препаратів ставка складає лише 5%.
Найнижчі проценти відшкодування НДС діють у Швейцарії (8%), Сінгапурі (9%), Японії (10%) Казахстані (10%) та Лівані (11%). Повний список країн зі ставками можна подивитись на сторінці одного з глобальних операторів tax free.
Як працює механізм відшкодування
Щоб скористатися послугою, покупець має проживати поза межами Євросоюзу. Європейське податкове законодавство передбачає, що ПДВ стягується всередині країни, а при реалізації товару за межі країни (експорт), податок не застосовується. Для отримання відшкодування податку на додану вартість необхідно, щоб товар перетнув кордон в установлені терміни після покупки.
Tax free стосується лише нерезидентів країн, тобто послугою не можуть скористатися:
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Люди з підтвердженим статусом біженця.
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Працевлаштовані за кордоном.
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Люди, що мають посвідку на постійне проживання.
Щоб отримати відшкодування за системою Tax free, необхідно:
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Обрати товар: в магазинах, що підтримують систему Tax Free, зазвичай є наліпки на вітринах. Якщо такого логотипа немає, уточніть у продавця, чи доступна ця послуга.
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Оформити чек та заповнити форму: у спеціальній формі потрібно вказати вашу адресу та паспортні дані. Документ оформлюється на ім'я однієї особи.
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Зберегти чек: придбані товари не можна використовувати до перетину кордону, щоб митна служба могла перевірити їхній стан.
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Валідація: при виїзді з країни потрібно пред’явити покупки, паспорт та форму Tax Free. На митниці поставлять печатку, що підтверджує вивезення товарів за кордон.
Компенсацію коштів в Україні можна отримати у відділеннях банків, які співпрацюють з компаніями, що надають послуги за системою Tax free. Наприклад, така послуга діє у Правекс-Банк, а до повномасштабного вторгнення також була доступна в Альянс Банк, де обіцяли повернення ПДВ від сумарної вартості покупок в 1500 євро та більше.
Отримати кошти за цією системою часто можна в тому ж магазині, де було придбано товар. Для цього необхідно перетнути кордон і повернутися до країни покупки, де слід пред’явити підтверджуючий документ (чек або форму Tax free) в магазині. Також слід враховувати певний проміжок часу для виплати, який іноді сягає 2-3-х місяців.
Також компенсацію надають у спеціальних пунктах обслуговування на кордоні та в аеропортах: Global Blue, Global Refund, Premier Tax Free. Такі оператори беруть комісію за свої послуги, але дозволяють клієнту обрати: отримати гроші готівкою або на картку.
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При підготовці матеріалу використано дані з сайтів VisitUkraine, Global Blue, Taxfree4u, Sense Bank, Правекс-Банк, Альянс Банк та Національної скарбової адміністрації Республіки Польща.