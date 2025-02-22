Украинцы могут вернуть деньги за покупки в Европе: как работает Tax Free и какие суммы "кэшбэка"

Украинцы могут вернуть до четверти потраченных средств при покупке товара за рубежом благодаря услуге Tax free. Она позволяет туристам получить часть налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за покупки в других странах. При этом в каждом государстве действуют свои проценты.

О том, как воспользоваться услугой и сколько процентов возмещения можно получить, – читайте в обзоре журналиста РБК-Украина Алика Сахно.

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Что такое Tax Free и сколько процентов возмещают в разных странах

Tax free – это система, благодаря которой туристы могут вернуть часть налог на добавленную стоимость (НДС, VAT), уплаченного при покупке определенных видов товаров в других странах. В целом экономия составит от 2,5% до 25%, в зависимости от страны и группы товаров, которую вы покупаете. Ставка НДС, или VAT (value Added Tax), указывается в товарном чеке, но узнать эту информацию можно еще до покупки.

Например, в Польше действует ставка в 19% при покупке на сумму от 200 злотых (около 2120 гривен). То есть, если вы купите в этой стране телефон стоимостью 1000 евро, то сможете получить обратно до 19% от его суммы, то есть 190 евро.

Система Tax free действует на любые товары личного пользования, которые можно провезти в багаже, такие как одежда, декор, косметика, драгоценности, техника и прочее. Единственное исключение – горючее. Однако стоит помнить, что злоупотреблять этой возможностью не стоит, ведь превышение разрешенного количества покупок может стать основанием для отказа в оформлении документов для возврата НДС.

Минимальная сумма чека устанавливается магазинами, как и максимальная. В частности, самые высокие средние ставки в 20% действуют в следующих странах:

Марокко - 2 тыс. дирхамов (190 евро).

Словакия - 100 евро.

Франция - 100 евро.

Хорватия - 100 евро.

Австрия - 75 евро.

Нидерланды - 50 евро.

Сербия - при покупке на сумму 6 тыс. динаров (50 евро).

Уругвай - 600 песо (13 евро).

При этом при покупке определенной группы товаров в одной из стран ставки будут существенно отличаться. Например, покупая на сумму от 100 евро в Хорватии одежду, украшения, алкоголь и очки, предоставляется 25% возмещения. В то же время при покупке медицинских препаратов ставка составляет лишь 5%.

Самые низкие проценты возмещения НДС действуют в Швейцарии (8%), Сингапуре (9%), Японии (10%) Казахстане (10%) и Ливане (11%). Полный список стран со ставками можно посмотреть на странице одного из глобальных операторов tax free.

Как работает механизм возмещения

Чтобы воспользоваться услугой, покупатель должен проживать за пределами Евросоюза. Европейское налоговое законодательство предусматривает, что НДС взимается внутри страны, а при реализации товара за пределы страны (экспорт), налог не применяется. Для получения возмещения налога на добавленную стоимость необходимо, чтобы товар пересек границу в установленные сроки после покупки.

Tax free касается только нерезидентов стран, то есть услугой не могут воспользоваться:

Люди с подтвержденным статусом беженца.

Трудоустроенные за границей.

Люди, имеющие постоянный вид на жительство.

Чтобы получить возмещение по системе Tax free, необходимо:

Выбрать товар : в магазинах, поддерживающих систему Tax Free, обычно есть наклейки на витринах. Если такого логотипа нет, уточните у продавца, доступна ли эта услуга.

Оформить чек и заполнить форму : в специальной форме нужно указать ваш адрес и паспортные данные. Документ оформляется на имя одного человека.

Сохранить чек : приобретенные товары нельзя использовать до пересечения границы, чтобы таможенная служба могла проверить их состояние.

Валидация: при выезде из страны нужно предъявить покупки, паспорт и форму Tax Free. На таможне поставят печать, подтверждающую вывоз товаров за границу.

Компенсацию средств в Украине можно получить в отделениях банков, которые сотрудничают с компаниями, предоставляющими услуги по системе Tax free. Например, такая услуга действует в Правэкс-Банк, а до полномасштабного вторжения также была доступна в Альянс Банк, где обещали возврат НДС от суммарной стоимости покупок в 1500 евро и более.

Получить средства по этой системе часто можно в том же магазине, где был приобретен товар. Для этого необходимо пересечь границу и вернуться в страну покупки, где следует предъявить подтверждающий документ (чек или форму Tax free) в магазине. Также следует учитывать определенный промежуток времени для выплаты, который иногда достигает 2-3-х месяцев.

Также компенсацию предоставляют в специальных пунктах обслуживания на границе и в аэропортах: Global Blue, Global Refund, Premier Tax Free. Такие операторы берут комиссию за свои услуги, но позволяют клиенту выбрать: получить деньги наличными или на карту.