Скільки можна заробити на депозитах і що зі ставками в банках у 2025 році

Банківські депозити залишаються одним з найпопулярніших засобів для збереження коштів від впливу інфляції в Україні. З грудня минулого року НБУ вже двічі підіймав облікову ставку, що напряму впливає на відсотки за кредитами та депозитами.

Про те, скільки у 2025 році можна заробити на депозитах та які умови пропонують українські банки, – читайте в огляді журналіста РБК-Україна Аліка Сахна.

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Яка середня ставка за депозитами

У січні 2025 року через сплеск інфляції Національний банк України підняв облікову ставку на 1% – до 14,5%. Це в кінцевому підсумку має спонукати українські банки підвищити ставки за гривневими депозитами. Однак поки що фінансові установи підвищили лише ставки за кредитами.

Так, у січні на 1% порівняно з минулим місяцем зросли кредити банків для населення в національній валюті, що наразі становлять 35,1% річних. Водночас середні відсоткові ставки банків за новими депозитами в гривні для населення в січні становили 10,5% річних, що на 0,3 відсоткового пункту нижче, ніж місяць тому. Враховуючи, що інфляція за підсумками року становила 12%, то такі відсотки навіть не зможуть її покрити.

За результатами щоквартального опитування банків, проведеного Національним банком України наприкінці січня 2025 року, більшість українських фінансових установ не очікують підвищення вартості залучення коштів від населення в першому кварталі. Водночас вони прогнозують зростання вартості депозитів для корпоративних клієнтів. Оцінки банків свідчать, що зміна регуляторних вимог стимулювала зростання вкладень від населення, але високі ставки не стали сприятливим фактором для збільшення вкладів домогосподарств.

За даними Нацбанку, у січні гривневі банківські вклади в Україні скоротились на 3% – це сталося переважно через "відтік" бізнесових накопичень, тоді як вклади населення навіть несуттєво збільшились. Втім, така картина не є критичною для банківської системи й має тенденцію повторюватися щороку.

За перший місяць року обсяг коштів на рахунках підприємств в банках скоротився на 53 млрд гривень – до 2,725 трлн гривень. Водночас обсяг гривневих кошів на рахунках фізичних осіб збільшився на 0,1% (хоча торік цього самого місяця цей показник скоротився).

Варто додати, що ставки за депозитами в Україні можуть змінюватися кілька разів протягом року, зокрема в перші місяці та до середини року, під впливом зовнішніх і внутрішніх економічних чинників. Наприклад, у першій половині 2024 року багато банків коригували свої ставки відповідно до монетарної політики Національного банку України. Так, у квітні того року ставка за тримісячними депозитами в окремих банках знизилася до 17,5% річних.

А в червні 2024 року деякі банки продовжували знижувати ставки, які варіювалися в межах 16-17% річних, зокрема для короткострокових депозитів. До листопада середні ставки на нові депозити в гривні склали близько 9,6% річних, що на 0,9 в.п. нижче порівняно з попереднім місяцем. Очікується, що впродовж 2025 року ставки за депозитами можуть змінюватися як у бік підвищення, так і зниження залежно від рівня інфляції та загальної економічної ситуації в країні.

Які ставки за депозитами пропонують банки

Станом на кінець лютого банки пропонують депозити строком від кількох місяців до кількох років. Якщо взяти за приклад вклад терміном у 12 місяців, то ставки українських фінустанов у гривні варіюються у межах від 5 до 20% річних. Водночас для депозитів у доларах середня дохідність становить близько 1%, що означає, що з 1000 доларів ви отримаєте лише 10 доларів доходу за рік. Важливо враховувати, що з цих сум (і в доларах, і в гривнях) утримуються податки, які складають 23%: 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору.

Наприклад, стандартний вклад у ПриватБанку до 12 місяців без дострокового закриття принесе 10% річних, тобто з суми в 10 тисяч гривень клієнт отримає 1000 гривень. Однак в умовах договору вказано, що після сплати податку розмір відсотка за депозитом знизиться до 8,05%, що значить, що клієнт отримає з відповідної суми 805 гривень. При цьому ставка на депозит з можливістю дострокового закриття становить 7,5% (750 гривень доходу). Після сплати податку відсотки знизяться до 6.04 % на рік.

Monobank пропонує клієнтам оформити депозит на такий самий строк під 15,5% річних (11.93% після сплати податків) або 9% річних при можливості дострокового розірвання договору (6.93% після сплати податків). Відповідно, до вкладу в 10 тисяч гривень клієнт банку очікує на дохід у 11 550 гривень (11 193 чистого доходу) при 15,5% річних і на 10 900 гривень при можливості достроково розірвати договір (10 693).

Зокрема, українські банки пропонують наступні процентні ставки без врахування сплати податків на 12 місяців з суми 10 тис. Гривень:

Ощадбанк і KredoBank – 11,50% (8,86% після оподаткування), дохід: 11 150 гривень (10 868 після сплати податків).

Sense Bank – 11,75% (9,05% після оподаткування), дохід: 11 222 гривень (10 905 після сплати податків).

ПУМБ – 12% (10,10% після оподаткування), дохід: 11 203 гривень (10 926 після сплати податків).

Укргазбанк – 12,50% (9,24% після оподаткування), дохід: 12 500 гривень (10 924 після сплати податків).

OTP Bank – 6,5% (4,98% після оподаткування), дохід: 10 650 гривень (10 498 після сплати податків).

При цьому найнижчу ставку за депозитами вказує на своєму сайті Райффайзен Банк. Ця фінансова установа пропонує клієнтам 5% річних до оподаткування за депозитом на суму до 20 тисяч гривень. Від 20 до 100 тисяч гривень процентам за депозитами зростуть до 5,25%. Найвищі відсотки (5,75%) клієнт отримає в разі інвестування суми, яка перевищує 1 мільйон гривень. Водночас найвищі ставки на депозит на 12 місяців має Ідея Банк, який пропонує депозит під 20% на рік.