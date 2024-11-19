Українці можуть не платити за комуналку за однієї умови: юрист пояснила правила

Хто може не платити за комунальні послуги

"Відповідно до ст. 7 ЗУ "Про житлово-комунальні послуги", не платити за ЖКП мають право всі громадяни, які понад 30 днів не проживають у своїй квартирі чи будинку. Для цього потрібно звернутися із заявою до постачальника послуг та надати довідку про відсутність у своїй оселі. Надіслати документи постачальнику можна онлайн або ж поштою", – пояснює Даниленко.

Втім, вона наголошує, що за опалення й управління багатоквартирним будинком усе одно доведеться заплатити, навіть якщо українці не проживають у квартирі понад 30 днів.

Як уникнути зайвих нарахувань за ЖКП українцям, які виїхали з домівок

Щоб уникнути зайвих нарахувань ЖКП, необхідно надати виконавцю комунальних послуг, управителю багатоквартирного будинку, чи іншій уповноваженій співвласниками особі у паперовій або електронній формі:

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або інші документи, що підтверджують їх відсутність у житловому та/або нежитловому приміщенні, будинку, в яких вони є споживачами на підставі укладених договорів

або документи, що підтверджують факт перетину державного кордону України у відповідний період часу

або документи, що підтверджують пошкодження нерухомого майна споживача, внаслідок воєнних (бойових) дій тощо

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року до кінця 2023 року в Україні діяла заборона на нарахування пені та штрафів за несплату комунальних. Втім, з січня 2024 року цю заборону скасували. Сума пені може бути встановлена у розмірі до 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення, але не більше 100% загальної суми боргу.

Додамо також, що українці можуть оформити реструктуризації, й оплачувати борг за комунальні послуги частинами терміном до 5 років.