Украинцы могут не платить за коммуналку при одном условии: юрист объяснила правила

Во время действия военного положения украинцы не освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг, но при одном условии потребители имеют право остановить начисления за ЖКУ.
РБК-Украина расспросило главу Комитета "Ассоциации адвокатов Украины" по недвижимости и строительству Татьяну Даниленко о том, в каких случаях украинцы могут не платить за коммуналку.
"Согласно ст. 7 ЗУ "О жилищно-коммунальных услугах", не платить за ЖКУ имеют право все граждане, которые более 30 дней не проживают в своей квартире или доме. Для этого нужно обратиться с заявлением к поставщику услуг и предоставить справку об отсутствии в своем доме. Послать документы поставщику можно онлайн или по почте", – объясняет Даниленко.
Однако она отмечает, что за отопление и управление многоквартирным домом все равно придется заплатить, даже если украинцы не проживают в квартире более 30 дней.
Чтобы избежать лишних начислений за ЖКУ, необходимо предоставить исполнителю коммунальных услуг, управляющему многоквартирному дому, или другому уполномоченному совладельцами лицу в бумажной или электронной форме:
Отметим, что с 24 февраля 2022 года до конца 2023 года в Украине действовал запрет на начисление пени и штрафов за неуплату коммунальных. Но с января 2024 года этот запрет отменили. Сумма пени может быть установлена в размере до 0,01% суммы долга за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга.
Добавим также, что украинцы могут оформить реструктуризацию и оплачивать долг за коммунальные услуги частями сроком до 5 лет.
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