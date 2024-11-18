Чи можуть відібрати квартиру у боржників за комуналку: відповідь адвоката

У разі несплати за комунальні послуги до боржників за рішенням суду можуть застосовувати різноманітні механізми, які дозволяють покрити заборгованість.

РБК-Україна розпитала голову Комітету "Асоціації адвокатів України" з нерухомості та будівництва Тетяну Даниленко про те, чи можуть відібрати квартиру за борги за комуналку.

Що буде, якщо довго не платити за комунальні послуги

Питання надання та споживання житлово-комунальних послуг регулюється Законом України "Про житлово-комунальні послуги", відповідно до якого надання ЖКП здійснюється виключно на договірних відносинах. Тобто нарахування оплати здійснюється, виходячи з умов договору, а запровадження воєнного стану не звільняє громадян від сплати.

У разі несплати за комунальні послуги боржнику можуть запропонувати реструктуризацію – тоді суму боргу ділять на частини, які слід сплатити у встановлений термін, що може становити до 5 років. Також на боржника надавачі послуг можуть подати позов у суд.

Які механізми можуть застосувати до боржників за рішенням суду:

арешт майна боржника

арешт всіх банківських рахунків з метою списання наявних коштів для погашення поточної заборгованості. Під загрозою навіть пенсіонери, у яких можуть списувати до 50% пенсійної виплати (але залишок не має бути меншим за прожитковий мінімум)

можлива конфіскація майна боржника, зокрема нерухомості, якщо борг перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (наразі це –160 тис. грн)

Не можуть стягувати борги за рахунок нерухомості у випадках:

якщо сума заборгованості менш як 20 розмірів мінімальної заробітної плати

є достатні фінансові кошти або рухоме майно, за рахунок якого можна стягнути заборгованість за комунальні послуги

"Якщо у боржника наявне лише єдине житло, то, як правило, можуть накласти арешт на банківські рахунки боржника, аби обмежити використання власних коштів до моменту погашення боргу", – пояснює Даниленко.

Запровадження воєнного стану не звільняє українців від сплати комунальних послуг (фото ілюстративне: РБК-Україна/Юлія Червінська)

Чи можуть відібрати квартиру за борги за комуналку

"Випадки відчуження квартир в рахунок сплати боргів за комунальні послуги, не на стільки розповсюджені, адже борг має бути співмірним із вартістю об’єкта нерухомості. Проте, якщо сума боргу за комунальні послуги настільки велика і наближена до вартості об’єкта нерухомості, то в такому разі ризики відчуження об’єкта нерухомості в рахунок погашення боргу є більш вірогідними", – пояснює Даниленко.

Експерт наголошує, що якщо у квартирі чи будинку зареєстровані неповнолітні або люди з інвалідністю, для виселення та продажу такої нерухомості знадобиться дозвіл органів опіки та піклування, або відповідне рішення суду.

Які обмеження діють на час воєнного стану

"Війна не звільняє громадян від сплати за комуналку, однак пеня та штрафи не нараховувалися від початку запровадження воєнного стану в Україні до кінця 2023 року. Проте від січня 2024 року мораторій скасували. Наразі, крім пені, якщо це передбачено договором, до боржника можуть застосовуватись штрафи, інфляційні нарахування тощо", – говорить експерт.

Зазначимо, що сума пені може сягати до 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення, але не більше 100% загальної суми боргу.

Втім, під час дії воєнного стану забороняється: