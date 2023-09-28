UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українці можуть платити за газ менше: коли надаються пільги

Фото: у ПФУ розповіли про соціальні нормативи для пільг на оплату за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні можна отримати пільги на оплату за доставку та розподіл газу. Знижки за "блакитне паливо" надаються, якщо витрата на місяць не перевищує встановлених соціальних нормативів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Як зазначають у Фонді, соціальні норми житла та соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком визначені постановою Кабінету Міністрів від 6 серпня 2014 року (№409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування" (зі змінами)).

Які передбачені соціальні нормативи для пільг на оплату послуг із постачання та розподілу природного газу

  • З газопостачання за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання - соцнорматив 3,3 куб.м на одну особу на місяць.
  • З газопостачання, якщо є плита, але немає централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача - 5,4 "кубів" на людину на місяць.
  • З газопостачання за наявності плити та газового водонагрівача - 10,5 "кубів" відповідно.

Нагадаємо, раніше у ПФУ вказували перелік пільг з оплати ЖКП, що надаються з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

А також перед цим повідомлялося, що деякі українці можуть не сплачувати рахунки за газ у повному розмірі - знижка надається за абсолютно весь спожитий обсяг газу.

Крім того, раніше РБК-Україна писала, що українці можуть платити за комуналку вчетверо менше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
пільгизнижкиГаз