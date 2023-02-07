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Пільги з оплати комуналки в Україні: хто має право на отримання

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Україна, Вівторок 07 лютого 2023 09:40
Пільги з оплати комуналки в Україні: хто має право на отримання Фото: ПФУ роз’яснив порядок отримання пільг на ЖКП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Перелік пільг з оплати житлово-комунальних послуг, що надаються з урахуванням доходів, визначено Порядком надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

До таких пільг належать, зокрема, пільги з оплати:

  • житла (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком;
  • комунальних послуг (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ (в тому числі транспортування, розподіл та постачання), централізоване опалення, вивезення побутових відходів);
  • палива та скрапленого газу.

Пільги надаються, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину за шість місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2023 році це 3760 грн). Пільга призначається на 12 місяців з місяця, коли таке право виникає.

Перелік пільг з оплати житлово-комунальних послуг, що надаються з урахуванням доходів, визначено Порядком надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї (постанова Кабміну від 04.06.2015 № 389). До таких пільг належать, зокрема, пільги з оплати:

  • житла (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком;
  • комунальних послуг (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ (в тому числі транспортування, розподіл та постачання), централізоване опалення, вивезення побутових відходів);
  • палива та скрапленого газу.

Пільги надаються, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину за шість місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2023 році це 3760 грн). Пільга призначається на 12 місяців з місяця, коли таке право виникає.

Пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі, з урахуванням середньомісячного доходу надається, зокрема:

у розмірі 100% знижки:

  • - особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 11 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту) та члени сімей померлої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (батьки, дружина (чоловік);
  • - пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості і селищах міського типу;
  • - особам, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, які працюють / раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури.

у розмірі 50% знижки:

  • - багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, сім’ям опікунів (піклувальників);
  • - батькам та членам сім’ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;
  • - особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків, та члени їх сімей;
  • - дружині (чоловіку) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та опікунам дітей (на час опікунства) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
  • - сім’ї, що має дитину з інвалідністю;
  • - учасникам війни;
  • - окремим категоріям осіб, з числа жертв нацистських переслідувань;

у розмірі 25% знижки:

  • - дітям війни.

Якщо дохід сім’ї пільговика перевищує той, що дає право на пільгу, - людина (представник пільгової категорії) може звернутися за призначенням житлової субсидії.

Нагадаємо, пільги на житлово-комунальні послуги з 1 січня 2023 року надаються виключно у грошовій готівковій формі органами Пенсійного фонду України.

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