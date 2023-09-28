RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы могут платить за газ меньше: когда предоставляются льготы

Фото: в ПФУ рассказали о соцальных нормативах для льгот на оплату за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине можно получить льготы на оплату за доставку и распределение газа. Скидки за "голубое топливо" предоставляются, если расход в месяц не превышает установленные социальные нормативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Как отмечают в Фонде, социальные нормы жилья и социальные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом определены постановлением Кабинета Министров от 6 августа 2014 года (№ 409 "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания" (с изменениями).

Какие предусмотрены социальные нормативы для льгот на оплату услуг по снабжению и распределению природного газа

  • С газоснабжения при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения - соцнорматив 3,3 куб. м на одного человека в месяц.
  • С газоснабжения, если есть плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя - 5,4 "кубов" на человека в месяц.
  • С газоснабжения при наличии плиты и газового водонагревателя - 10,5 "кубов" соответственно.

Напомним, ранее в ПФУ указывали перечень льгот по оплате ЖКУ, предоставляемых с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

А также перед этим сообщалось, что некоторые украинцы могут не платить по счетам за газ в полном размере - скидка предоставляется за абсолютно весь потребленный объем газа.

Кроме того, ранее РБК-Украина писало, что украинцы могут платить за коммуналку в 4 раза меньше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
пільгизнижкиГаз