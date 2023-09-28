Украинцы могут платить за газ меньше: когда предоставляются льготы

В Украине можно получить льготы на оплату за доставку и распределение газа. Скидки за "голубое топливо" предоставляются, если расход в месяц не превышает установленные социальные нормативы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Как отмечают в Фонде, социальные нормы жилья и социальные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом определены постановлением Кабинета Министров от 6 августа 2014 года (№ 409 "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания" (с изменениями).
Какие предусмотрены социальные нормативы для льгот на оплату услуг по снабжению и распределению природного газа
Напомним, ранее в ПФУ указывали перечень льгот по оплате ЖКУ, предоставляемых с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.
А также перед этим сообщалось, что некоторые украинцы могут не платить по счетам за газ в полном размере - скидка предоставляется за абсолютно весь потребленный объем газа.
Кроме того, ранее РБК-Украина писало, что украинцы могут платить за коммуналку в 4 раза меньше.
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